У порівнянні з червнем ставки не змінилися.
Дивися повний текст Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34
Банки опустили ставки: під який відсоток можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34
7% на "Накопилке" у Привата - самое оно. А шо, инвестировать в фонды или стрёмные инвест-фонды? Не.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 05:19
Опупенна в наших банків рентабельність, гроші з повітря, іноземним банкам і не снилося. Апетити би зменшили, може і кредитування економіки запрацювало б.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:16
Инфляция больше дохода с депозита, как можно брать налог с убытка? где прецендент когда вкладчик будут судится с государством по поводу налога на депозит, вероятность выиграть суд довольно высока,вообще у нас ленивые неповлротливые юристы в той же Европе или США сами бы предложили вкладчикам взяться за их дело чтобы сделать себе имя...
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:25
что за бред: любой доход по всех странах облагается налогом и не только доход. Нас разбаловали ставками по 20% и больше (помниться и выше 30% были) и теперь все возмущаются "а чего такие низкие". Вы знаете где в Европе ставки по депозитам выше 10% и они не облагаются налогом? Европейские ставки вообще ничтожно малы. К тому же никто никого не заставляет открывать депозиты если вас не устраивают условия работы с банком. Инвестируйте куда на лучших условиях или пусть лежат под подушкой (без налога на убыток). Мы ж в Европу хотим. то ли ещё будет
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:47
Доход нужно считать в той же валюте, в какой платится налог -- тогда мнимых убытков не будет
Вероятность выиграть суд довольно нулевая.
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