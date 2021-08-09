RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки опустили ставки: під
який відсоток можна...

Банки опустили ставки: під який відсоток можна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34

Банки опустили ставки: під який відсоток можна...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з червнем ставки не змінилися.

Дивися повний текст Банки опустили ставки: під який відсоток можна розмістити депозит.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94940
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:34

7% на "Накопилке" у Привата - самое оно. А шо, инвестировать в фонды или стрёмные инвест-фонды? Не.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 05:12

9.5% у монобанка (10% без права досрочного разрыва), кто больше?
unlimr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 05:19

У липні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,0% річних.
Середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2021 року в національній валюті становили 33,9% річних.

Опупенна в наших банків рентабельність, гроші з повітря, іноземним банкам і не снилося. Апетити би зменшили, може і кредитування економіки запрацювало б.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 04.06.09
Подякував: 796 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:16

Инфляция больше дохода с депозита, как можно брать налог с убытка? где прецендент когда вкладчик будут судится с государством по поводу налога на депозит, вероятность выиграть суд довольно высока,вообще у нас ленивые неповлротливые юристы в той же Европе или США сами бы предложили вкладчикам взяться за их дело чтобы сделать себе имя...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 120
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:25

  livs375 написав:Инфляция больше дохода с депозита, как можно брать налог с убытка? где прецендент когда вкладчик будут судится с государством по поводу налога на депозит, вероятность выиграть суд довольно высока,вообще у нас ленивые неповлротливые юристы в той же Европе или США сами бы предложили вкладчикам взяться за их дело чтобы сделать себе имя...

что за бред: любой доход по всех странах облагается налогом и не только доход. Нас разбаловали ставками по 20% и больше (помниться и выше 30% были) и теперь все возмущаются "а чего такие низкие". Вы знаете где в Европе ставки по депозитам выше 10% и они не облагаются налогом? Европейские ставки вообще ничтожно малы. К тому же никто никого не заставляет открывать депозиты если вас не устраивают условия работы с банком. Инвестируйте куда на лучших условиях или пусть лежат под подушкой (без налога на убыток). Мы ж в Европу хотим. то ли ещё будет
lora
 
Повідомлень: 318
З нами з: 16.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:47

  livs375 написав:Инфляция больше дохода с депозита, как можно брать налог с убытка? где прецендент когда вкладчик будут судится с государством по поводу налога на депозит, вероятность выиграть суд довольно высока,вообще у нас ленивые неповлротливые юристы в той же Европе или США сами бы предложили вкладчикам взяться за их дело чтобы сделать себе имя...

Доход нужно считать в той же валюте, в какой платится налог -- тогда мнимых убытков не будет :lol:
Вероятность выиграть суд довольно нулевая.
_hunter
 
Повідомлень: 4891
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kismas і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн
R2 » Вів 10 сер, 2021 21:52
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 21:53
mann01
В Україні можна буде розплачуватися за покупки... 1, 2
R2 » Пон 09 сер, 2021 08:04
12 941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 09:17
olic_cdma
Банки просять згорнути програму кредитів «5-7-9»
R2 » Пон 09 сер, 2021 13:48
2 376
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 18:44
welmexplus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96850)
13.08.2021 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.