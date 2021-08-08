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Обсяг готівки в обігу в липні
збільшився до 548,6 млрд...

Обсяг готівки в обігу в липні збільшився до 548,6 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:35

Обсяг готівки в обігу в липні збільшився до 548,6 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
У липні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків і інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 0,5% до 648,424 млрд гривень.

Дивися повний текст Обсяг готівки в обігу в липні збільшився до 548,6 млрд гривень.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:36

Монет железячных стало больше. У меня железных гривнёв уже переполнение.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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