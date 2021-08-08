Читачі Finance.ua активно обговорювали тему зниження тарифів у коментарях, соцмережах і на форумі.
Дивися повний текст Нові ціни на електроенергію: чи задоволені читачі зниженням тарифів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:36
Нові ціни на електроенергію: чи задоволені читачі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові ціни на електроенергію: чи задоволені читачі зниженням тарифів.
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:37
В текущем тарифе цена доставки 1.18482 грн/квт. Эту цену как обосновали? На такси киловатты возят?
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