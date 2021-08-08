Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...
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Бросили на амбразуру расходный материал. Это каким надо быть тупым, чтобы предложить продать банк за 80 лярдов гривен в 2024 году, который только в 2017 году докапитализировали на 150. По курсу, уже более двух раз дешевле, а если посчитать стоимость денег, то выйдет в три раза. Барыга решил пожертвовать своим петрушкой))
ПриватБанк перечислил в бюджет 19,4 миллиардов дивидендов за 2020 год 18 июня 2021
Приватбанк 18 июня в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По словам председателя наблюдательного совета банка Шэрон Иски, за три последних года после национализации эффективная работа Приватбанка принесла госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.
"Четыре года назад с налогов украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк - крупнейший донор бюджета среди госбанков", - сказала Иски.
"ПриватБанк в очередной раз доказывает, что государственная компания может и должна быть эффективной благодаря высокому качеству корпоративного управления, что позволило вывести банк на новый уровень управления доходностью и ликвидностью. Чистая прибыль ПриватБанка в 2020 году - 61,2% прибыли всех украинских банков", - добавила она.