RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки принесе
приватизація «хорошого»...

Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:00

Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...

Пропонуємо до обговорення:
Приватизація «хорошого» ПриватБанку принесе 80 млрд грн.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого» ПриватБанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94945
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:01

Тобто вклали 160 млрд (грубо) і розраховуємо отримати 80 млрд? Що це за бізнес такий? Доходи приватизувати, збитки націоналізувати?
Востаннє редагувалось 0mage0 в П'ят 13 сер, 2021 10:33, всього редагувалось 1 раз.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:22

Бросили на амбразуру расходный материал. Это каким надо быть тупым, чтобы предложить продать банк за 80 лярдов гривен в 2024 году, который только в 2017 году докапитализировали на 150. По курсу, уже более двух раз дешевле, а если посчитать стоимость денег, то выйдет в три раза.
Барыга решил пожертвовать своим петрушкой))
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 381
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 19:25

ПриватБанк перечислил в бюджет 19,4 миллиардов дивидендов за 2020 год
18 июня 2021

Приватбанк 18 июня в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка - государству.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам председателя наблюдательного совета банка Шэрон Иски, за три последних года после национализации эффективная работа Приватбанка принесла госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.

"Четыре года назад с налогов украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк - крупнейший донор бюджета среди госбанков", - сказала Иски.

"ПриватБанк в очередной раз доказывает, что государственная компания может и должна быть эффективной благодаря высокому качеству корпоративного управления, что позволило вывести банк на новый уровень управления доходностью и ликвидностью. Чистая прибыль ПриватБанка в 2020 году - 61,2% прибыли всех украинских банков", - добавила она.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/18/675143/

Без комментариев.
yanyura
 
Повідомлень: 6073
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, яку зарплату отримав голова НБУ в липні
R2 » Чет 12 сер, 2021 14:19
3 234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 15:52
0mage0
Українці скоротили продаж валюти банкам: скільки...
R2 » Нед 08 сер, 2021 16:39
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 16:40
moveton
Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 20:47
5 519
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 12:34
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10131)
13.08.2021 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.