Гривня повільно знецінюватиметься щодо долара впродовж наступних років.
Дивися повний текст Уряд спрогнозував курс до 2024 року.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:24
Уряд спрогнозував курс до 2024 року
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Дивися повний текст Уряд спрогнозував курс до 2024 року.
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