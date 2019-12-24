|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:26
Amethyst написав: vadymbanker написав:
Amethyst написав:[quote="5894367:vadymbanker"]Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00
Речь о кредитке АТБ. Купили 9:06 утра в день РД, полностью за кредитные деньги, оставили ₴930 доступных кредитных денег, на утро 9:00 этого же дня РД, был собственный баланс 18 копеек. За день РД карту погасили, с +балансом 18 копеек.
Вечером в день РД списывается ₴1.38, покупка облигаций проходит по счету через 4 дня.
В следующий РД вместо ₴1.30 как пример, списывается ₴7450. Полный бред. По ред вся хронология аналогичная, всё ок списывается.
Не знаю что делать.
И никаких повторных списаний, возвратов не было не протяжении +/- 30 дн до покупки?[/quote]Были покупки за неделю, за две до РД даты. Но всё полностью погашено с +балансом за день до РД даты.
И как следствие начинается в РД дату с +балансом новый льготный период.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 1028
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:58
vadymbanker написав:
И как следствие...
ну тады всьоо.
Требуйте новый фирмовые зонтик, флешку, ручку и касивый блокнотик... каждому ))
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6699
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 516 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
11
Додано: Вів 30 вер, 2025 18:28
Sense Bank
Sense Bank написав:Kalgan
Ні, нарахування відсотків по депозиту не входять до тих операцій, що роблять рахунок активним, відповідно до ДКБО банку.
З повагою, Володимир 💎
, можете підказати, з якого часу сталося покращення, що щомісячна виплата відсотків за депозитом на картковий рахунок не робить його активним, і банк списує комсу з виплачених відсотків
Та чи є вичерпний перелік
операцій, які роблять рахунок активними ?
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 1144
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1260
|315262
|
|
|16
|27732
|
|