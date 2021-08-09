Платіжна платформа поділилась даними дослідження про те, де українці заробляють найбільше на міжнародних ринках.
Дивися повний текст В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ — не лідер.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 18:32
В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ...
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Дивися повний текст В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ — не лідер.
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