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Борги за комуналку: в яких
випадках в українців...

Борги за комуналку: в яких випадках в українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:56

  Bobua написав:От у Законі прочитав:
"
комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами
"
Все решта -- це "житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком".

Може то й логічно -- переселяти бідних людей у менше житло, або кудись у депрес.райони.
І ситуація з ринком нерухомісті була би кращою, і транспорт пустіший.
Але чи видадуть їм грошима різницю в ціні квартир і боргу?
І наскільки вигідно продадуть першу квартиру й куплять другу!?
Бо чомусь є відчуття, що дурнів просто пограбують...
"Верной дорогой идёте, Товарищи". Красные в 1917 всех в коммуналки переселили..... и на соловки. И эти туда же... при Вашей горячей поддержке.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:56

Бандити при владі. Відключайте газ світло, а не грабуйте. Ще таких п…. не було
olena5650145
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:15

  olena5650145 написав:Бандити при владі. Відключайте газ світло, а не грабуйте. Ще таких п…. не було

Так сами себе отключайте :lol: -- зачем долги набирать?
_hunter
 
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