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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2539254025412542
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:37

Хомякоид Можливо, після зими без електроенергії -
була просадка. Зараз ціни трохи піднялись, так
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:49

  ihorkyiv написав:Цікавинки правил оренди житла у Німеччині, зокрема, щодо ключів, котів та поламаного квартирного обладнання. Не солодко припадає орендодавцям, у разі заселення недобропорядних клієнтів. У нас договірні правила більш збалансовані між сторонами: без тварин - значить без тварин; дублікати ключів у власника - безумовний факт; пошкодження - хто винен, той і сплачує. Договір на пів року - по завершенню виникає беззастережне право орендодавця змінювати орендну ставку. Навіщо укладати угоду на довший період? За згодою сторін договір подовжується, але уже з іншим рівнем ставки. Які 15-ть місяців?
https://24tv.ua/zakordon24/orenda-zhitl ... i_n3062044

Тому що там, зазвичай, здають квартиру без меблів. Якщо дуже сильно пощастить, то з кухнею та вбудованими меблями (але це реально повинно супер пощастити, бо вбудовані меблі тут дуже мало хто робить - занадто дорого - зазвичай якщо ставлять - то якесь лайно з Ікея). Тому коли ти сам купуєш більшість меблів, то в тебе горізонт оренди від 3х років. А на 6 місяців ти і сам не погодишся.
airmax78
 
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  #<1 ... 2539254025412542
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