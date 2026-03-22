Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Цікавинки правил оренди житла у Німеччині, зокрема, щодо ключів, котів та поламаного квартирного обладнання. Не солодко припадає орендодавцям, у разі заселення недобропорядних клієнтів. У нас договірні правила більш збалансовані між сторонами: без тварин - значить без тварин; дублікати ключів у власника - безумовний факт; пошкодження - хто винен, той і сплачує. Договір на пів року - по завершенню виникає беззастережне право орендодавця змінювати орендну ставку. Навіщо укладати угоду на довший період? За згодою сторін договір подовжується, але уже з іншим рівнем ставки. Які 15-ть місяців? https://24tv.ua/zakordon24/orenda-zhitl ... i_n3062044
Тому що там, зазвичай, здають квартиру без меблів. Якщо дуже сильно пощастить, то з кухнею та вбудованими меблями (але це реально повинно супер пощастити, бо вбудовані меблі тут дуже мало хто робить - занадто дорого - зазвичай якщо ставлять - то якесь лайно з Ікея). Тому коли ти сам купуєш більшість меблів, то в тебе горізонт оренди від 3х років. А на 6 місяців ти і сам не погодишся.