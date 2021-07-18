RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Представлено нову Motorola
із квадрокамерою...

Представлено нову Motorola із квадрокамерою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:52

Представлено нову Motorola із квадрокамерою...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Motorola представила новий смартфон під назвою Moto G60s.

Дивися повний текст Представлено ​​нову Motorola із квадрокамерою (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94954
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 19:52

Эм... Полштуки баксов за такое железо, серьёзно? Максимум 250, тогда, возможно, будет продаваться.
arlekin1376
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 00:07

6.8" Хоспадиии, когда это безумие остановится уже? Или это только у меня большой палец на руке настолько короткий?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 26.02.18
Подякував: 558 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Представлено електромобіль Chery за 5 000 доларів
R2 » Чет 12 сер, 2021 23:12
6 468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 22:04
19professor69
В Офісі президента розповіли, коли почнуть будувати нову...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 12:05
3 187
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 сер, 2021 08:42
4999499
Представлено концепт приватного поїзда з прозорими...
R2 » Нед 18 лип, 2021 08:31
4 396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2021 11:12
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.