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Черга спадкоємців: хто отримує
спадщину, якщо не існує...

Черга спадкоємців: хто отримує спадщину, якщо не існує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 09:50

Черга спадкоємців: хто отримує спадщину, якщо не існує...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні процедура спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Дивися повний текст Черга спадкоємців: хто отримує спадщину, якщо не існує заповіту.
R2
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