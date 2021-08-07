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Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України опублікувало інформацію про бюджетні видатки на соціальний захист за 2020 рік, відповідно до якої 4,6 млн українців, або кожен десятий громадянин, не має можливості самостійно оплатити комунальні послуги без субсидії.
Дивися повний текст Кожен десятий українець не може оплатити комунальні послуги без субсидії – Мінфін
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R2
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:35
Каждый десятый не может оплатить без субсидии, а получает её каждый третий, плюс каждый третий льготник.
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rapyd777
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:45
Вообще охренели? Понакупали дорогой недвижимости, а теперь хотят, чтоб население Украины ещё и коммуналку им оплачивало.
Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
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safonovstanislav
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Додано: Нед 15 сер, 2021 11:56
у нас любят прибедняться..
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rytton
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:47
safonovstanislav написав:
Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.
Востаннє редагувалось Igorten
в Нед 15 сер, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 14:58
rytton написав:
у нас любят прибедняться..
Ща начнутся песни про дорогие внедорожники у заполненных элитных ресторанов на бессарабке. И так каждый раз. И да - зарплата маляра 3000 долл. США в месяц в регионах (с).
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BIGor
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:02
safonovstanislav написав:
Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
У меня например нет собственности, но субсидия неположена - слишком много зарабатываю.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:44
BIGor написав: safonovstanislav написав:
Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
У меня например нет собственности, но субсидия неположена - слишком много зарабатываю.
А ты хотел и много зарабатывать, и субсидию ?
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pesikot
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