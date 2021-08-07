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Кожен десятий українець не
може оплатити комунальні...

Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:35

Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України опублікувало інформацію про бюджетні видатки на соціальний захист за 2020 рік, відповідно до якої 4,6 млн українців, або кожен десятий громадянин, не має можливості самостійно оплатити комунальні послуги без субсидії.

Дивися повний текст Кожен десятий українець не може оплатити комунальні послуги без субсидії – Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:35

Каждый десятый не может оплатить без субсидии, а получает её каждый третий, плюс каждый третий льготник.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:56

у нас любят прибедняться..
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:47

Re: Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

  safonovstanislav написав:Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.
Востаннє редагувалось Igorten в Нед 15 сер, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 14:58

  rytton написав:у нас любят прибедняться..

Ща начнутся песни про дорогие внедорожники у заполненных элитных ресторанов на бессарабке. И так каждый раз. И да - зарплата маляра 3000 долл. США в месяц в регионах (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:02

Re: Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

  safonovstanislav написав:Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?

У меня например нет собственности, но субсидия неположена - слишком много зарабатываю.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:44

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?

У меня например нет собственности, но субсидия неположена - слишком много зарабатываю.

А ты хотел и много зарабатывать, и субсидию ?
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 17:14

Re: Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

  rapyd777 написав:получает её каждый третий, плюс каждый третий льготник.

Не вводите людей в заблуждение. Льготники имеют право самостоятельно выбирать, что они хотят получать, либо льготы, либо субсидию. Одновременно и льготы и субсидии ни один льготник не получает, это запрещено.
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