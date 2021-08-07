Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

Додано: Нед 15 сер, 2021 23:21

С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.

Министерство вообще-то сообщает о другом. Дурацкий заголовок - здешнего авторства. "каждый 10й не может" это значит что 90% могут, что для Украины точно нонсенс. число плательщиков коммуналки измеряется в домохозяйствах, для Украины что-то порядка 15 млн. соответственно, 30% получает субсидии, что в общем-то неплохой результат с учетом того, что начинали с более 50%, а потом еще долго болтались около данного показателя. в 2019 было 6 млн, т.е. 40%, так что прогресс есть.Сейчас примерно та же ситуация. Около 30% населения страны - пенсионеры. Субсидии не получают те, кто имеют достаточную поддержку от детей, но получают те семьи, которые не являются пенсионерами, но имеют проблемы с оплатой коммуналки.По формуле выходит примерно так, что если коммуналка составляет более 20% общего дохода семьи, то все, то выходит за 20%, доплачивается в виде субсидий. Ну там сложнее, это так чисто прикинуть.Лично у меня за треху коммуналка суммарно чуть меньше 2000 грн, (отопление для удобства оплачиваю равными долями по среднемесячному за прошлый год, чуть с запасом). Ну здесь у кого как, но в целом выходит что если доход выше 10к, то уже без субсидий, а если меньше, то тут уже в зависимости от нюансов.получается если доход семьи 8к, то 20% это 1.6к, 400 не хватает.а если минималка или 2 пенсии, возьмем 4-6к, условно половина от 10к, то доплачивать надо почти тысячу. 36млрд/4.6млн человек/12мес это 658грн на одну субсидию в месяц - где-то так и получается.