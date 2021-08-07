RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кожен десятий українець не
може оплатити комунальні...

Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 19:04

Гнетут меня смутные сомнения, что "Каждый десятый", даже для Киева цифра завышена.
Для Украины - Каждый третий - это уже реально.
Стоит взглянуть на цифры.
Официально все социальные расходы в виде субсидий, коррупционным методом регламентируются местными властями, исходя из возможностей бюджета.
И вертели на половом органе все обращения в Суд - суд с 2011 года расходы по социалке топит в гавне.

Физически на старте цифра на одного "по социальным нормам"(прописанной ещё с совковых времён) коммунальных расходов упирается в цифру о... 10 000 грн.
- Остальное "гной, от ЛГБТ спільноти"
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8866
З нами з: 20.09.12
Подякував: 714 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 23:21

Министерство вообще-то сообщает о другом. Дурацкий заголовок - здешнего авторства. "каждый 10й не может" это значит что 90% могут, что для Украины точно нонсенс. число плательщиков коммуналки измеряется в домохозяйствах, для Украины что-то порядка 15 млн. соответственно, 30% получает субсидии, что в общем-то неплохой результат с учетом того, что начинали с более 50%, а потом еще долго болтались около данного показателя. в 2019 было 6 млн, т.е. 40%, так что прогресс есть.

С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.


Сейчас примерно та же ситуация. Около 30% населения страны - пенсионеры. Субсидии не получают те, кто имеют достаточную поддержку от детей, но получают те семьи, которые не являются пенсионерами, но имеют проблемы с оплатой коммуналки.

По формуле выходит примерно так, что если коммуналка составляет более 20% общего дохода семьи, то все, то выходит за 20%, доплачивается в виде субсидий. Ну там сложнее, это так чисто прикинуть.
Лично у меня за треху коммуналка суммарно чуть меньше 2000 грн, (отопление для удобства оплачиваю равными долями по среднемесячному за прошлый год, чуть с запасом). Ну здесь у кого как, но в целом выходит что если доход выше 10к, то уже без субсидий, а если меньше, то тут уже в зависимости от нюансов.

получается если доход семьи 8к, то 20% это 1.6к, 400 не хватает.
а если минималка или 2 пенсии, возьмем 4-6к, условно половина от 10к, то доплачивать надо почти тысячу. 36млрд/4.6млн человек/12мес это 658грн на одну субсидию в месяц - где-то так и получается.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 20.04.16
Подякував: 107 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 23:49

  Igorten написав:
  safonovstanislav написав:Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.

Почему, по-вашему, те, кто не имеет вообще ничего, должны оплачивать коммуналку тем, кто владеет излишней собственностью?

Давайте, тогда, те, у кого нет машины, будут скидываться на бензин тем, у кого она есть
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 10.05.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 00:06

Re: Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...

galex, помощь нужна малоимущим, а не владельцам дорогого жилья

Если продать квартиру в областном центре за 400 000 грн, и арендовать жильё в селе за 400 грн/месяц, денег с продажи хватит на 83 года аренды!
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 10.05.14
Подякував: 294 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину
R2 » Нед 08 сер, 2021 21:37
2 1583
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 19:22
telushkin1990
Українців попередили, що опалювальний сезон може... 1, 2
R2 » Суб 07 сер, 2021 09:32
19 1248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 12:47
BIGor
Тест для котиків або Що ж може mono?
R2 » Суб 07 сер, 2021 01:25
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 сер, 2021 01:25
gideonwit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.