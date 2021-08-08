Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Министерство вообще-то сообщает о другом. Дурацкий заголовок - здешнего авторства. "каждый 10й не может" это значит что 90% могут, что для Украины точно нонсенс. число плательщиков коммуналки измеряется в домохозяйствах, для Украины что-то порядка 15 млн. соответственно, 30% получает субсидии, что в общем-то неплохой результат с учетом того, что начинали с более 50%, а потом еще долго болтались около данного показателя. в 2019 было 6 млн, т.е. 40%, так что прогресс есть.
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.
Сейчас примерно та же ситуация. Около 30% населения страны - пенсионеры. Субсидии не получают те, кто имеют достаточную поддержку от детей, но получают те семьи, которые не являются пенсионерами, но имеют проблемы с оплатой коммуналки.
По формуле выходит примерно так, что если коммуналка составляет более 20% общего дохода семьи, то все, то выходит за 20%, доплачивается в виде субсидий. Ну там сложнее, это так чисто прикинуть. Лично у меня за треху коммуналка суммарно чуть меньше 2000 грн, (отопление для удобства оплачиваю равными долями по среднемесячному за прошлый год, чуть с запасом). Ну здесь у кого как, но в целом выходит что если доход выше 10к, то уже без субсидий, а если меньше, то тут уже в зависимости от нюансов.
получается если доход семьи 8к, то 20% это 1.6к, 400 не хватает. а если минималка или 2 пенсии, возьмем 4-6к, условно половина от 10к, то доплачивать надо почти тысячу. 36млрд/4.6млн человек/12мес это 658грн на одну субсидию в месяц - где-то так и получается.
safonovstanislav написав:Может стоит давать субсидию тем, у кого нет вообще никакой собственности?
С чего вдруг такая щедрость ? Оставить пенсионерам и то тем кто отпахал и кого государство не может нормально содержать + недееспособным. Остальных всех нафиг. Заодно и посмотрим в каком приближенно реальном сосоянии находится наша страна.
Почему, по-вашему, те, кто не имеет вообще ничего, должны оплачивать коммуналку тем, кто владеет излишней собственностью?
Давайте, тогда, те, у кого нет машины, будут скидываться на бензин тем, у кого она есть
safonovstanislav написав:Если продать квартиру в областном центре за 400 000 грн, и арендовать жильё в селе за 400 грн/месяц, денег с продажи хватит на 83 года аренды!
бесполезно, люди не видях схем по оптимизации жизни, не просчитывают глубже, чем на один уровень... держатся за то что есть и жалуются при этом....
тоже самое когда многие тратят на поездки на работу условно 3 тыс.в месяц, чтобы получать на 3 тыс. в месяц больше, чем за работу возле дома.... это бесполезно кому-то что-то доказывать, сколько бесполезных телодвижений делается, потом удивляются, что жизнь прошла-пролетела....
точно также любителям новых айфонов в кредит говорю - посчитайте, сколько нужно будет отрабатывать этот айфон... а теперь прикиньте, сколько можно вообще не работать, если послать этот айфон нафиг ))
safonovstanislav написав:Если продать квартиру в областном центре за 400 000 грн, и арендовать жильё в селе за 400 грн/месяц, денег с продажи хватит на 83 года аренды!
бесполезно, люди не видях схем по оптимизации жизни, не просчитывают глубже, чем на один уровень... держатся за то что есть и жалуются при этом....
тоже самое когда многие тратят на поездки на работу условно 3 тыс.в месяц, чтобы получать на 3 тыс. в месяц больше, чем за работу возле дома.... это бесполезно кому-то что-то доказывать, сколько бесполезных телодвижений делается, потом удивляются, что жизнь прошла-пролетела....
точно также любителям новых айфонов в кредит говорю - посчитайте, сколько нужно будет отрабатывать этот айфон... а теперь прикиньте, сколько можно вообще не работать, если послать этот айфон нафиг ))
Не так давно арендовал 8-комнатный дом-аэродром на 400 квадратов на окраине Днепра с бассейном и сауной всего за $400 в месяц. Осознание пришло, когда оказалось, чтоб жить в таком доме, нужно куча домашнего персонала, вроде домработницы, садовника, бассейнщика и т.д., которые в среднем обходились $300/месяц, т.к. даже просто пыль протереть во всём доме - уже работа на целый день, так ещё и коммуналку зимой влупили $600/месяц.
Сейчас арендуем квартиру. Кайф. Как будто сняли ярмо с шеи. Никакого домашнего персонала, коммуналка - копейки. Вывод - нужно жить скромнее, по средствам. Всегда можно, например, из квартиры 40 квадратов переехать в квартиру 20 квадратов и платить в 2 раза меньше, а не плакать, спасите, помогите, душат тарифами. Если не нравятся тарифы, всегда можно переехать, например, в Италию, и платить 30 грн/куб газа, а не 10-20 грн/куб, как в Украине.
Это не говоря уже о тех, кто владеет своим собственным жильём и плачут о плохой жизни, не думая, что у других даже этого нет, а своё жильё для большинства - это несбыточная мечта, причём, что в Украине, что в Европе.
для чого монетезували субсидію.якщо злякалися що гроші людина на інше витратить-могли просто суму кожного місяця відшкодовувати на наступний проплачений.хоч всі знають коли субсидію можна втратити.борги за неуплату..ну а міряти хто міряє по оплаті за комунальні у нас й за границею не можна-бо й в них зарплати не ті