Додано: Вів 30 вер, 2025 01:16

flyman написав: Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів

Не очень понял, что вас здесь заинтересовало.Практически никакой информации.Да и вообще не очень понимаю, чем вам так понравился Бояршинов. Посмотрел его видео, которые вы выкладывали, и ещё одно или два. Его достоинство, что он излагает очень просто и популярно, но полезной информации практически нет, так, какие-то бытовые байки типа истории с курчатовским реактором на самолёт.Что в нём хорошего, что он честно признаётся, что его лекции для заработка.Кстати, физиком-ядерщиком его можно называть весьма условно - разве что по образованию - "в 1978 году окончил МИФИ по специальности «экспериментальная ядерная физика». Потом "работал инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения Коломны". Не знаю, что он там конструировал, но ядеркой это бюро не занималось."Преподавал информатику и программирование во Всесоюзном политехническом институте.1990 год — аспирант заочного отделения пов Институте Общей Физики АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию в специализированном совете под председательством Прохорова. Диплом от 10 января.С 2002 по 2013 год — доцент кафедры прикладной математики и информатики МГГУ имени Шолохова."Почему при всём этом он сам называет себя физиком-ядерщиком, не очень понятно.Сведения о нём отсюда -