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Кожен десятий українець не може оплатити комунальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 сер, 2021 16:54
tolja3334 написав:...злякалися що гроші людина на інше витратить-могли просто суму кожного місяця відшкодовувати на наступний проплачений....
у такому випадку опалювали вулицю та воду зливали в унітаз
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:56
tolja3334 написав:...якщо злякалися що гроші людина на інше витратить...
Чого лякатись - прлсто позбавляють таку людину субсидії і все...
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