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Дивися повний текст Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном (інфографіка).
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:13
Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які зарплати пропонують українським айтівцям за кордоном (інфографіка).
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:13
Странно слышать, Армения предлагает релокейт?? У них есть заказы в стране? Или релокейтнуться туда чтоб аутсорсить на американскую компанию?
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