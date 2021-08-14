Столичний аеропорт Бориспіль увійшов у 10 найкращих аеропортів Східної Європи 2021 року.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 20:11
Український аеропорт став одним із найкращих у Європі
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Дивися повний текст Український аеропорт став одним із найкращих у Європі.
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