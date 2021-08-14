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Український аеропорт став
одним із найкращих у Європі

Український аеропорт став одним із найкращих у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:11

Український аеропорт став одним із найкращих у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Столичний аеропорт Бориспіль увійшов у 10 найкращих аеропортів Східної Європи 2021 року.

Дивися повний текст Український аеропорт став одним із найкращих у Європі.
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:11

Гарне фото, ще часи "аеросвіту"...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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