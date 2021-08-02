224 мільйони гривень заробили лікарі-підприємці, які почали працювати з Національною службою здоров’я і обслуговувати пацієнтів за державною програмою медичних гарантій.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:28
Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях
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Дивися повний текст Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях.
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