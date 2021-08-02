224 мільйони гривень заробили лікарі-підприємці, які почали працювати з Національною службою здоров’я і обслуговувати пацієнтів за державною програмою медичних гарантій.
Дивися повний текст Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:28
Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях
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Дивися повний текст Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях.
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:35
И что качество обслуживания населения стало в разы лучше?Семейные врачи понабирали себе по 2 тыс.пациентов для зарплаты и на этом реформа закончилась.Для пересичных стало всё сложнее,дороже,а качества НОЛЬ.
Додано: Вів 17 сер, 2021 09:27
Да,для врача сейчас главное- количество пациентов...За результаты лечения он не отвечает))))
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:02
Брехня и чушь! Это не зарплаты конкретно, а средства, из которых нужно заплатить: аренду, зарплату младшему мед. персоналу, коммунальные платежи, расходники, налоги...и т.д. и т.п.
В чистом остатке там тысяч 7-8 если останетсяв месяц на ЗАРПЛАТУ, то это еще оочень хорошо.
Поэтому и договоров заключили всего 400 ФЛП из 17000. И то, это в основном схематозы разного уровня коррупционной вовлеченности.
Не верьте очковтирательной статистике!!!
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