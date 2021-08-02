RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лікарі-ФОП заробили 224
мільйони гривень на деклараціях

Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:28

Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях

Пропонуємо до обговорення:
224 мільйони гривень заробили лікарі-підприємці, які почали працювати з Національною службою здоров’я і обслуговувати пацієнтів за державною програмою медичних гарантій.

Дивися повний текст Лікарі-ФОП заробили 224 мільйони гривень на деклараціях.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94981
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:28

Йду працювати ФОПом, нащо та польська пооуниця
bobo
 
Повідомлень: 280
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:35

И что качество обслуживания населения стало в разы лучше?Семейные врачи понабирали себе по 2 тыс.пациентов для зарплаты и на этом реформа закончилась.Для пересичных стало всё сложнее,дороже,а качества НОЛЬ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2391
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:27

Да,для врача сейчас главное- количество пациентов...За результаты лечения он не отвечает))))
ketrax70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 15.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 10:02

Брехня и чушь! Это не зарплаты конкретно, а средства, из которых нужно заплатить: аренду, зарплату младшему мед. персоналу, коммунальные платежи, расходники, налоги...и т.д. и т.п.
В чистом остатке там тысяч 7-8 если останетсяв месяц на ЗАРПЛАТУ, то это еще оочень хорошо.
Поэтому и договоров заключили всего 400 ФЛП из 17000. И то, это в основном схематозы разного уровня коррупционной вовлеченности.

Не верьте очковтирательной статистике!!!
nikatrunko573
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям анонсували подорожчання олії до 100 гривень 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 02 сер, 2021 06:41
61 5662
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 20:21
Shaman
Кабмін виділив 82,5 млн гривень на проведення перепису...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 17:05
1 112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 17:05
Dikoy
В Україні долар подолає позначку в 30 гривень - прогноз
R2 » Сер 04 сер, 2021 20:23
2 395
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 16:59
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96956)
17.08.2021 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.