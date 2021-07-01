Коли мова йде про спадщину, не слід забувати і про обов’язки спадкодавця, зокрема фінансові борги.
Дивися повний текст Які обов'язки і борги передаються зі спадщиною.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:43
Які обов'язки і борги передаються зі спадщиною
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Дивися повний текст Які обов'язки і борги передаються зі спадщиною.
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:43
А если все на мне сыне,а отец помер с долгами перед банком..то что????
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:04
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