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Гороховський назвав ціну monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49
Пропонуємо до обговорення:
monobank вже коштує більше $ 1 млрд.
Дивися повний текст Гороховський назвав ціну monobank
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R2
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49
Ееее... це навіть не банк, а філія Універсал банку.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:58
Ого сказочник известный. Он наверное не в курсе что приложения с функционалом монобанка есть уже и у других банок миллииардеров. А монобанкк это только приложение по сути, картинка в смартфоне. Виртуальных банков до мони не было но были виртуальные моб.операторы джинс и диджус где они теперь? Нельзя вкладываться ни во что виртуальное, красивый шарик сдуется и не останется ничего.
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vitaliian
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Додано: Пон 16 сер, 2021 10:31
vitaliian написав:
Ого сказочник известный. Он наверное не в курсе что приложения с функционалом монобанка есть уже и у других банок миллииардеров. А монобанкк это только приложение по сути, картинка в смартфоне. Виртуальных банков до мони не было но были виртуальные моб.операторы джинс и диджус где они теперь? Нельзя вкладываться ни во что виртуальное, красивый шарик сдуется и не останется ничего.
Ну так почти все стартапы работают - привлечь деньги, нарисовать красивую картинку, привлечь людей и продать это как можно дороже. Когда продаст, тогда и будет понятна реальная стоимость.
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ssnet
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Додано: Пон 16 сер, 2021 11:53
Украина - самая лучшая страна для ведения бизнеса. Это только в Украине можно увести со счетов клиентов 5 млрд.долларов и тебе за это ничего нет. Даже лучше - есть monobank))
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mvi
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:00
ssnet написав:
Когда продаст, тогда и будет понятна реальная стоимость.
банки продаются крайне неохотно за последние годы кроме кредит днипро что продано не припомню.
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vitaliian
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Додано: Пон 16 сер, 2021 13:34
vitaliian написав:
Ого сказочник известный. Он наверное не в курсе что приложения с функционалом монобанка есть уже и у других банок миллииардеров. А монобанкк это только приложение по сути, картинка в смартфоне. Виртуальных банков до мони не было но были виртуальные моб.операторы джинс и диджус где они теперь? Нельзя вкладываться ни во что виртуальное, красивый шарик сдуется и не останется ничего.
FB и Амазон - это что-то виртуальное и красивый шарик или уже "ничего"?
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novichkov
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