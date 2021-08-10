monobank вже коштує більше $ 1 млрд.
Дивися повний текст Гороховський назвав ціну monobank.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:49
Гороховський назвав ціну monobank
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський назвав ціну monobank.
Додано: Пон 16 сер, 2021 09:58
Re: Гороховський назвав ціну monobank
Ого сказочник известный. Он наверное не в курсе что приложения с функционалом монобанка есть уже и у других банок миллииардеров. А монобанкк это только приложение по сути, картинка в смартфоне. Виртуальных банков до мони не было но были виртуальные моб.операторы джинс и диджус где они теперь? Нельзя вкладываться ни во что виртуальное, красивый шарик сдуется и не останется ничего.
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:31
Ну так почти все стартапы работают - привлечь деньги, нарисовать красивую картинку, привлечь людей и продать это как можно дороже. Когда продаст, тогда и будет понятна реальная стоимость.
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:53
Украина - самая лучшая страна для ведения бизнеса. Это только в Украине можно увести со счетов клиентов 5 млрд.долларов и тебе за это ничего нет. Даже лучше - есть monobank))
Додано: Пон 16 сер, 2021 12:00
Re: Гороховський назвав ціну monobank
Додано: Пон 16 сер, 2021 13:34
FB и Амазон - это что-то виртуальное и красивый шарик или уже "ничего"?
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:13
Re: Гороховський назвав ціну monobank
не совсем, фб и амазон генерирует траффик для рекламодателей и продавцов, а траффик это уже товар на который есть цена и спрос (почти все сми и рынки с этого живут).. Что такого генерирует монобанк на что есть цена и спрос? Если кредиты, то их генерирует тысячи фин.организаций и доля монобанка в общем котле меньше 1%. Единственное что до сих пор генерируется это самовосхвалительные оды Ого. И то их активность сильно упала, проект больше не развивается, может это конфликт на верху или ещё что то, но факт остается фактом.
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:28
Пахлава, медовая пахлава, всего 1 млрд, купите ну хоть кто-нибудь ...
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