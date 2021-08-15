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Білорусь може отримати майже
1 млрд доларів від МВФ

Білорусь може отримати майже 1 млрд доларів від МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:57

Білорусь може отримати майже 1 млрд доларів від МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь може отримати від Міжнародного валютного фонду майже 1 млрд доларів, попри те, що країна вже перебуває під санкціями США, ЄС, Британії і Канади, та попри заклики не надавати такого фінансування з огляду на ситуацію в Білорусі.

Дивися повний текст Білорусь може отримати майже 1 млрд доларів від МВФ.
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