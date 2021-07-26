RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Афганська валюта обвалилася
до рекордного мінімуму

Афганська валюта обвалилася до рекордного мінімуму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:16

Афганська валюта обвалилася до рекордного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок курс національної валюти Афганістану впав на 1,7% до рекордно низького рівня 83,5013 афгані за долар.

Дивися повний текст Афганська валюта обвалилася до рекордного мінімуму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94992
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:16

На 1,7% это просто жесть.....)))
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 02.06.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного...
R2 » Пон 02 сер, 2021 17:29
2 321
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 08:28
_hunter
Аналітики назвали причину рекордного зміцнення курсу гривні
R2 » П'ят 30 лип, 2021 21:16
1 192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 21:16
vitaliian
Міжбанк: до яких меж подешевшає валюта
R2 » Пон 26 лип, 2021 09:56
3 206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 10:22
zlucka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.