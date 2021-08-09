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Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 сер, 2021 11:52
Пропонуємо до обговорення:
При формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу - 7420 грн/тис. м куб.
Дивися повний текст Названа ціна газу при формуванні тарифів на тепло для населення
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:52
Интересно тарифообразование, которое вывело на эту цену
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