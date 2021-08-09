RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як роботодавцю отримати дозвіл
на працевлаштування іноземця

Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:56

Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця

Пропонуємо до обговорення:
В Державній службі зайнятості назвали етапи отримання дозволу на працевлаштування іноземця.

Дивися повний текст Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95003
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:56

Еще раз подтверждает что цз нужно разогнать требовать эту макулатуру для чего?? Какой то позор.
l4567
 
Повідомлень: 295
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у... 1, 2
R2 » Пон 16 сер, 2021 12:46
16 1255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 16:12
_hunter
Білорусь може отримати майже 1 млрд доларів від МВФ
R2 » Пон 16 сер, 2021 11:57
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 11:57
mvi
Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за...
R2 » Пон 09 сер, 2021 10:55
3 292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 17:28
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2230)
18.08.2021 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.