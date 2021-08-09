В Державній службі зайнятості назвали етапи отримання дозволу на працевлаштування іноземця.
Дивися повний текст Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця.
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Додано: Сер 18 сер, 2021 18:56
Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця
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Дивися повний текст Як роботодавцю отримати дозвіл на працевлаштування іноземця.
Додано: Сер 18 сер, 2021 18:56
Еще раз подтверждает что цз нужно разогнать требовать эту макулатуру для чего?? Какой то позор.
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