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У Києві тестують «швейцарську
електричку» для поїздок в...

У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:29

У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...

Пропонуємо до обговорення:
14 серпня, до Києва для випробувань був доставлений п'ятивагонні електропоїзд Stadler Flirt ЕПМ.

Дивися повний текст У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в передмістя.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:30

А сколько там стоячих мест?
vicel100
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