Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:34

  fox767676 написав:зеленський на зустрічі з фракціею казав що вундервафлею війни будуть загони "берсерків" - вояків повністю ізолоьованих від інформаційного простору, без телефонів

Излучение башен предназначалось не для выродков. Оно действовало на нервную систему каждого человеческого существа этой планеты. Физиологический механизм воздействия известен не был, но суть этого воздействия сводилась к тому, что мозг облучаемого терял способность к критическому анализу действительности. Человек мыслящий превращался в человека верующего, причем верующего исступленно, фанатически, вопреки бьющей в глаза реальности. Человеку, находящемуся в поле излучения, можно было самыми элементарными средствами внушить все, что угодно, и он принимал внушаемое как светлую и единственную истину и готов был жить для нее, страдать за нее, умирать за нее.

А поле было всегда. Незаметное, вездесущее, всепроникающее. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение по поводу того, что кричали газеты, брошюры, радио, телевидение, что твердили учителя в школах и офицеры в казармах, что сверкало неоном поперек улиц, что провозглашалось с амвонов церквей. Неизвестные Отцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудится. Они могли заставить и заставляли массы обожать себя;
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:40

  detroytred написав:Натрапив на цікаву(( точку зору((

Можна і отак - той, хто згоден або розповідає про слабкості оркоармії та скору поразку оркостану, то ... він під впливом росіпсо, гіркіна, просуває їх наративи. Тобто вводить в оману українського глядача.
Бо "Це заколисує та заспокоює.", "створює ілюзію слабкого ворога і швидкої перемоги."

"і водночас вводить в оману українського глядача, розповідаючи про слабкість російської армії і скору поразку"
https://without-lie.info/propaganda-sto ... ykom-stav/

Тобто виходить отака кринжова ситуація, що про ворога тоді взагалі нічого не можна висловлювати.
Бо якщо показувати його сильні сторони, то це представиться, як захоплення-звеличення, пропаганда потужності агресора.
Якщо ж навпаки, то це теж на млин ворога.

Матриця... Як схоче, так і виставить.
Это свидетельствует о двух вещах.
1. Врага можно сделать из любого. Было бы желание.
2. Есть смысл писать правду. Хотя бы более-менее.
Уже говорил - понимаю смысл "2 недели" и "чмобики" в марте-апреле 2022. Но не очень понимаю "мясные штурмы" и "атаки на мотоциклах" как признак отсутствия техники у РФ сегодня. Или заявления о "кофе в Ялте".
Точно так же, как и разговоры о "60% бракованных БПЛА", поставляемых централизованно в ЗСУ. Это следствие большого (слишком большого?) количества моделей, производимых частными фирмами без управляющего центра, определяющего требования к ним.
Всё это вызывает в конечном итоге недоверие к информации, звучащей из наших СМИ.

Это не матрица, а отсутствие последовательной информационной политики.

Хотя понимаю, что полная правда во время войны невозможна и даже недопустима.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 13:50

  UA написав:
  jump написав:Більше того, Калюжна вказує, що в цих полках бійців змушують йти в штурми, погрожуючи жорстким покаранням за непокору.

По перше британське ВВС це російське іпсо.
Особисто я довіряю Марафону
Хлопцям що воюють теж вірити не можна

Детройт, пам'ятаєш нашу дискусію про принципи української советьської армії?
Солдат повинен боятися своїх командирів більше за ворога.
Ти казав що цього вже немає, зараз прийнято домовлятися...


Не треба плутати поняття совдепармійської системи (да і по суті це і є армійська система, як такова) з елементами іншої.
Коли система (армійська), то для БУДЬ-ЯКОГО солдата БУДЬ-ЯКИЙ командир (офіцер... згідно того ж Статуту є начальником для будь-якого солдата-рядового. І т.д. згідно начальник-підлеглий по званням). Вже не кажучи про своїх прямих начальників (командирів).
Це і є система. Армійська.
І базується вона не на страху, а на балансі пряника-кнута.
До речі, амерсержантам рядові підкоряються, що аж легенди ходять у кіно))
Це система. Армійська.


А на те, що зараз навелося в якості прикладу, то це що?(((
Це частний випадок "домовляння".
Домовляння конкретного начальника з конкретним(ми) підлеглим. Примусом-загрозою.

Загальна ж система - домовляння. Як на базарі...
Хоча в Статутах на папері ще армійська 😁
  Сибарит написав:
  jump написав:"Я можу сказати, що у штурмових підрозділів втрати колосальні. Вони більші за середні. В мене немає під рукою конкретних цифр, але я відпрацьовую некрологи для музейного проєкту по загиблих і там це дуже чітко видно", – сказав він ВВС.

Я и без музейных проектов могу сказать, что потери в штурмовых действиях выше, чем в обороне. Всегда.

В Морпіхів радянського флоту, був норматив втрат при штурмі берегової лінії 40%
знайомий в 2014 пішов добровольцем в АТО. За станом здоровья був годний в морпіхи та десантно щтурмові. Военком поспілкувавшись з ним, глянув на освіту, сказав що такі розумні там не потрібні та направив в санітари звичайної мотобригади. Типа такий здоровяк навіть 100 кг бійця витягне в безпечне місце.
ТЦК тоді ще не було. Корупція була символічною як по нинішнім міркам.
Военкоми якось думали про боєздатність ЗСУ.
