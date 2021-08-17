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У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:29
Пропонуємо до обговорення:
14 серпня, до Києва для випробувань був доставлений п'ятивагонні електропоїзд Stadler Flirt ЕПМ.
Дивися повний текст У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в передмістя
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:30
А сколько там стоячих мест?
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