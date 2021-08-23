14 серпня, до Києва для випробувань був доставлений п'ятивагонні електропоїзд Stadler Flirt ЕПМ.
Дивися повний текст У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в передмістя.
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Додано: Чет 19 сер, 2021 11:29
У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в передмістя.
Додано: Пон 23 сер, 2021 09:28
Недавно писали ещё про какой-то швейцарский пригородный поезд (для Киева).
Представляю, за сколько дней наши халявщики проезда и не только убъют эти поезда (в пригородном сообщении)... Какой смысл такое пускать на эти направления? Пустили бы лучше вместо т.н. интерсити (на некоторых направления интерсити - это просто советские вагоны с переделанными креслами, без вентиляции, со старыми входными группами, старыми туалетами)
Додано: Вів 24 сер, 2021 10:52
Додано: Вів 24 сер, 2021 10:57
Додано: Нед 12 вер, 2021 21:28
Я думаю те кто ездит с дач с мешками картошки и корзинами, не оценят. А как узнают цену за проезд вообще в а.... будут.
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