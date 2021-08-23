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У Києві тестують «швейцарську
електричку» для поїздок в...

У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:29

У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...

Пропонуємо до обговорення:
14 серпня, до Києва для випробувань був доставлений п'ятивагонні електропоїзд Stadler Flirt ЕПМ.

Дивися повний текст У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в передмістя.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 11:30

А сколько там стоячих мест?
vicel100
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 09:28

Недавно писали ещё про какой-то швейцарский пригородный поезд (для Киева).
Представляю, за сколько дней наши халявщики проезда и не только убъют эти поезда (в пригородном сообщении)... Какой смысл такое пускать на эти направления? Пустили бы лучше вместо т.н. интерсити (на некоторых направления интерсити - это просто советские вагоны с переделанными креслами, без вентиляции, со старыми входными группами, старыми туалетами)
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 17:54

Поддерживаем режим Лукашенки? Ню-ню...
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 21:49

Чи є відсіки для велосипедів?
polygon windows
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 10:52

  polygon windows написав:Чи є відсіки для велосипедів?


да - сзади чепок для зацепиться
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 10:57

  cohan написав:
  polygon windows написав:Чи є відсіки для велосипедів?


да - сзади чепок для зацепиться

на даху є майданчик для любителів селфі з максимально близькою відстанню до контактного дроту
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:28

Я думаю те кто ездит с дач с мешками картошки и корзинами, не оценят. А как узнают цену за проезд вообще в а.... будут.
tigr-uu
 
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