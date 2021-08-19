В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...

Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:46

Простите, но нахрена нам дорогая зеленка, если у нас население уже сократилось с 52 до 41.4 и продолжает падать?

Да, за это время мы закрыли Чернобыль, однако минус десять миллионов потребителей + энергоэффективность = снижение потребности.



"Потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом — до 150,22 млрд кВт-ч."

Считаем грубо, 150 млрд на 42 млн = 3571 квт.ч на человека в год.



Значит на 41.6 млн населения в этом году нужно будет 148.5 млрд квт.ч

Годовая разнца 1,72 лярда, что по розничной цене *1,68 грн =



2,8896 лярда гривен в год из экономики в минус потому что потребитель немножко умер.

Тоже самое с водой, газом, отоплением, едой, отдыхом, услугами и товарами.



При этом Днепровский каскад ГЭС:

"Суммарная мощность станций составляет 3 985 МВт, а выработка первичной электроэнергии в среднегодовом размере — 10,093 млрд кВт·ч. Все электростанции принадлежат ОАО «Укргидроэнерго»."

Почти 7% необходимой стране электроэнергии, причем экологически чистой, работающей даже ночью в штиль!