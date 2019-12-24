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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 чер, 2026 15:40
Sense Bank написав: V2 написав:
Шановний Sense Bank
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Чому не дотримуєтесь власних же правил?!
Запустили цікаву гру - "Мундіаль", згідно умов якої - + 50 горіхів за 5 розрахунків, а бонуси так і не нарахували!
Ганьба!
Прикро це чути(
Напишіть, будь ласка, деталі та ваші дані мені в особисті, перевірю щодо нарахування кешбеку 🤔
Ваш друг та помічник Володимир 💎
Шановний Sense Bank
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Питання все ще на розгляді, чи рішення мають погодити міндічі?
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Додано: Вів 02 чер, 2026 15:45
V2 написав: Sense Bank написав: V2 написав:
Шановний Sense Bank
!
Чому не дотримуєтесь власних же правил?!
Запустили цікаву гру - "Мундіаль", згідно умов якої - + 50 горіхів за 5 розрахунків, а бонуси так і не нарахували!
Ганьба!
Прикро це чути(
Напишіть, будь ласка, деталі та ваші дані мені в особисті, перевірю щодо нарахування кешбеку 🤔
Ваш друг та помічник Володимир 💎
Шановний Sense Bank
!
Питання все ще на розгляді, чи рішення мають погодити міндічі?
Питання в роботі, повернусь до вас як тільки матиму відповідь 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Вів 02 чер, 2026 16:47
moveton написав: Sense Bank написав:
Така можливість з'явиться пізніше
Значит на странице карты так и нужно писать: "Колись буде доставка пластикової картки в понад 200 країн світу..." А то сейчас народ уже имеет право в суд подавать за невыполнение обязательств по оферте.
й хтось розповідає про зайві претензії...
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Shaman
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Додано: Вів 02 чер, 2026 16:56
Shaman написав: moveton написав:
Значит на странице карты так и нужно писать: "Колись буде доставка пластикової картки в понад 200 країн світу..." А то сейчас народ уже имеет право в суд подавать за невыполнение обязательств по оферте.
й хтось розповідає про зайві претензії...
Та то я по-доброму предупреждаю, что нужно срочно исправлять. Вон, за недостаточно жирное написание числа 6211 в статье справки какой настойчивый скандал. А за откровенное невыполнение оферты точно же по миру пустят.
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moveton
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Додано: Сер 03 чер, 2026 10:50
Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.
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Кащей
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Додано: Сер 03 чер, 2026 11:07
Кащей написав:
Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.
Так, оплата має бути здійснена на 100% за рахунок кредитних коштів однією з карток, що беруть участь в бонусній програмі Cash`U Club, тому картка АТБ підходить ✅
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 01:21
Питання за "Бонус за покупки Sense Мундіаль".
"50 бонусів за 5 транзакцій від 50грн кожна."
Ліміт є? Чи кожні 5х50=50 бонусів?
Чи 50 і все?
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alibob
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:40
alibob
Судячи з умов це одноразова акція але в неї буде й 2 частина
4.3.2. Акційна пропозиція «Бонус за покупки+»
У період з 20.06.2026 року по 19.07.2026 року (включно) Учаснику може підключатися можливість отримання Бонусів за додатковою акційною пропозицією за умови:
• здійснення не менше ніж 3 (трьох) розрахункових операцій із використанням платіжної картки Банку;
• кожна з яких на суму не менше ніж 250 (двісті п’ятдесят) гривень.
5.1.1. У межах акційної пропозиції «Бонус за покупки» розмір Бонусів становить 50 (п’ятдесят) Бонусів.
5.1.2. У межах акційної пропозиції «Бонус за покупки+» розмір Бонусів становить 50 (п’ятдесят) Бонусів.
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antey718
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 11:24
alibob написав:
Питання за "Бонус за покупки Sense Мундіаль".
"50 бонусів за 5 транзакцій від 50грн кожна."
Ліміт є? Чи кожні 5х50=50 бонусів?
Чи 50 і все?
Акція разова, тож нарахування здійснюється лише за перші 5 транзакцій 😉
З повагою, Володимир 💎
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