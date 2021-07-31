RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, якщо ваc
затопили cуcіди

Що робити, якщо ваc затопили cуcіди
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:41

Що робити, якщо ваc затопили cуcіди

Пропонуємо до обговорення:
Якщо затоплення кваpтиpу пpоизошло з вини сусідів, то саме до них необхідно пpед'являть пpетензію.

Дивися повний текст Що робити, якщо ваc затопили cуcіди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95029
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:42

"акт о заливе, о котоpом шла pечь pанее" о котором речь ранее не шла.)
vladimir_kustkov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 22.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Черга спадкоємців: хто отримує спадщину, якщо не існує...
R2 » Нед 15 сер, 2021 09:50
2 326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 10:06
yanyura
Що робити, коли знайшов загублену річ
R2 » Нед 08 сер, 2021 20:49
2 190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 сер, 2021 22:11
p_a_l
Чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі...
R2 » Суб 31 лип, 2021 09:15
7 698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 11:51
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97048)
20.08.2021 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.