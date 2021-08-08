Кабінет міністрів України готується до можливих нових карантинних обмежень.
Дивися повний текст Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:42
Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд готується до нових карантинних обмежень - Немчінов.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:33
П...гм... гундеть - не мешки ворочать.
На фоне резкого сокращения финансирования клиник после отставки Степанова мантры Немчинова звучат как наглая и особо циничная ложь.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:09
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:38
Берите выше... на парады, выступления творчих коллективов и самые гигантские флагштоки, один из которых уже успел рухнуть при монтаже
Выигравшая тендер компания(правильная прокладка) привлекла для установки другую компанию(ФОП подешевле с дышащими на ладан тросами)... короче все как обычно
Громко гудим, надуваем щеки и делаем вид, что едем
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