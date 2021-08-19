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В Україні змінять правила
вступу у спадщину

В Україні змінять правила вступу у спадщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06

В Україні змінять правила вступу у спадщину

Пропонуємо до обговорення:
З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики.

Дивися повний текст В Україні змінять правила вступу у спадщину.
R2
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А зачем государство, которое никому ничего не должно и ни за что не отвечает?
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«Все, что нажито непосильным трудом...все компенсировал государству! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»;
tvd4
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Модератори: Ірина_, Модератор

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