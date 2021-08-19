З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики.
Дивися повний текст В Україні змінять правила вступу у спадщину.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06
В Україні змінять правила вступу у спадщину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінять правила вступу у спадщину.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06
А зачем государство, которое никому ничего не должно и ни за что не отвечает?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:20
«Все, что нажито непосильным трудом...все компенсировал государству! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»;
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