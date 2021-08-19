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В Україні змінять правила
вступу у спадщину

В Україні змінять правила вступу у спадщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06

В Україні змінять правила вступу у спадщину

Пропонуємо до обговорення:
З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики.

Дивися повний текст В Україні змінять правила вступу у спадщину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06

А зачем государство, которое никому ничего не должно и ни за что не отвечает?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:20

«Все, что нажито непосильным трудом...все компенсировал государству! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»;
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:06

Денег нет, но вы держитесь! (молитва от святого Дмитрия)
Судя по всему эту молитву каждый день с утра повторяют все чинуши.
Предположим что пенсионер прожил на пенсии слишком долго, к примеру 25 ле вместо расчётных 12 лет. Его детям прийдется компенсировать потраченную пенсию в ПФ?
А как же договора пожизненного содержания?
Слуги на выход!
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:07

Что они там курят?
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:41

amorroma_amorroma

Где-то написано, что есть норма жизни на пенсии ? Бред. Речь, вероятно, идет о детях, которые отказываются от содержания своих престарелых родителей (что они должны делать по закону) и перекладывают свои обязанности на государство, то есть на нас с вами. Но при этом охотно готовы унаследовать их квартиру на халяву.
Всё логично и справедливо - кто бабушку содержит, тот её и "унаследует".
(Вот только не надо про государство, которое должно всем пенсии в 100500 долларов и коммуналку за 3 копейки)
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:25

Re: В Україні змінять правила вступу у спадщину

Якщо пенсіонер залишає по собі борги за комуналку та інші послуги, тоді звичайно родичі повинні компенсувати це, щоб отримати спадщину. Інакше квартиру на аукціон і гроші в оплату боргів.
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:02

  equinox написав:Якщо пенсіонер залишає по собі борги за комуналку та інші послуги, тоді звичайно родичі повинні компенсувати це, щоб отримати спадщину. Інакше квартиру на аукціон і гроші в оплату боргів.

Это и так всегда было. Наследуется как активы так и долги наследодателя.
Kalgan
 
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