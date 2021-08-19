З відповідною ініціативою виступили в Мінсоцполітики.
Дивися повний текст В Україні змінять правила вступу у спадщину.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06
В Україні змінять правила вступу у спадщину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінять правила вступу у спадщину.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:06
А зачем государство, которое никому ничего не должно и ни за что не отвечает?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:20
«Все, что нажито непосильным трудом...все компенсировал государству! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»;
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:06
Денег нет, но вы держитесь! (молитва от святого Дмитрия)
Судя по всему эту молитву каждый день с утра повторяют все чинуши.
Предположим что пенсионер прожил на пенсии слишком долго, к примеру 25 ле вместо расчётных 12 лет. Его детям прийдется компенсировать потраченную пенсию в ПФ?
А как же договора пожизненного содержания?
Слуги на выход!
Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:41
amorroma_amorroma
Где-то написано, что есть норма жизни на пенсии ? Бред. Речь, вероятно, идет о детях, которые отказываются от содержания своих престарелых родителей (что они должны делать по закону) и перекладывают свои обязанности на государство, то есть на нас с вами. Но при этом охотно готовы унаследовать их квартиру на халяву.
Всё логично и справедливо - кто бабушку содержит, тот её и "унаследует".
(Вот только не надо про государство, которое должно всем пенсии в 100500 долларов и коммуналку за 3 копейки)
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:25
Re: В Україні змінять правила вступу у спадщину
Якщо пенсіонер залишає по собі борги за комуналку та інші послуги, тоді звичайно родичі повинні компенсувати це, щоб отримати спадщину. Інакше квартиру на аукціон і гроші в оплату боргів.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:02
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