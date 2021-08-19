RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні змінять правила
вступу у спадщину

В Україні змінять правила вступу у спадщину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 23:00

Государство дерёт налоги в три шкуры, в том числе и для того, чтобы содержать стариков. С какого перепуга после уплаты налогов в бюджет нужно ещё что-то компенсировать частью наследства? Заплатим налоги дважды?
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 176
З нами з: 14.12.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 03:28

То навіщо заморозили соціальну програму, коли самі родичі могли оформитися по догляду за престарілими членами своєї родини? Бачу чорнобильська аварія, таки далася взнаки, одні дебіли вибрали інших дебілів, до влади.
garisheff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:30

Все, кто вместе проживал и типа прописан, автоматически становятся наследниками? Круто. С какого это перепугу? Не дети или законные супруги (и то на совместно нажитое), А все..
yulia_sharunova
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:03

Re: В Україні змінять правила вступу у спадщину

yulia_sharunova написав:Все, кто вместе проживал и типа прописан, автоматически становятся наследниками? Круто. С какого это перепугу? Не дети или законные супруги (и то на совместно нажитое), А все..


Все из наследников, которые вместе проживали, вступают в наследство, ясно же написано
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 7215 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні темпи розвитку сонячної електроенергетики...
R2 » П'ят 20 сер, 2021 08:12
3 227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 13:44
Джон
ЄС визнав видані в Україні сертифікати від COVID-19
R2 » П'ят 20 сер, 2021 08:28
2 153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 11:59
Gastarbaiter
Які професії є найбільш затребуваними в Україні...
R2 » Чет 19 сер, 2021 19:15
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 19:15
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19281)
21.08.2021 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.