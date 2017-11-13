Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні з 13 по 20 серпня продовжувала зростати, досягнувши рекордних 17,46 грн за літр.
Дивися повний текст Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла рекордної позначки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:15
Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла рекордної позначки.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:15
Благодарим РНБО за то что кошмарил Glusco и один из поставщиков данной компании покинул наш рынок...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|