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Вартість автогазу на українських
АЗС за тиждень досягла...

Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:15

Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість скрапленого газу у мережах АЗС в Україні з 13 по 20 серпня продовжувала зростати, досягнувши рекордних 17,46 грн за літр.

Дивися повний текст Вартість автогазу на українських АЗС за тиждень досягла рекордної позначки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:15

Благодарим РНБО за то что кошмарил Glusco и один из поставщиков данной компании покинул наш рынок...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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