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МОЗ назвав умови введення
«жовтої» зони в Україні

МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48

МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть посилити загальнонаціональний карантин до "жовтого" рівня, але за деяких умов.

Дивися повний текст МОЗ назвав умови введення «жовтої» зони в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 15:48

поки що відбувається добре -роблять щеплення.но це не є гарантією що людина не захворіє.ніхто не знає про хворих.які захворіли в начальній формі.знають тільки тих хто має гостру форму захворювання.й змогли попасти в лікувальний заклад на стаціонарне лікування-й тих хто помер
tolja3334
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