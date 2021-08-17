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Щоб наздогнати Польщу за
рівнем життя, Україні...

Щоб наздогнати Польщу за рівнем життя, Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 07:28

Щоб наздогнати Польщу за рівнем життя, Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має зробити економічний стрибок, а не розраховувати на планомірний поетапний розвиток економіки.

Дивися повний текст Щоб наздогнати Польщу за рівнем життя, Україні знадобиться 20 років - прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 07:29

Это при условии,что мы будем идти в одном направлении с Польшей.Сегодня мы пока идём в обратную сторону.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 08:14

Каждый чиновник и мэры должны создавать высокооплачиваемые рабочие места!
smatros
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 08:22

Не догнать, а дойти до уровня Польши, который она имеет сейчас. Так как через 20 лет, скорее будет нужно уже лет 60. Чтобы кого-то догнать нужно опережать его уровень развития.
LOKY
 
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