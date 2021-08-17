Україна має зробити економічний стрибок, а не розраховувати на планомірний поетапний розвиток економіки.
Дивися повний текст Щоб наздогнати Польщу за рівнем життя, Україні знадобиться 20 років - прогноз.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 07:28
Щоб наздогнати Польщу за рівнем життя, Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щоб наздогнати Польщу за рівнем життя, Україні знадобиться 20 років - прогноз.
Додано: Пон 23 сер, 2021 07:29
Это при условии,что мы будем идти в одном направлении с Польшей.Сегодня мы пока идём в обратную сторону.
Додано: Пон 23 сер, 2021 08:14
Каждый чиновник и мэры должны создавать высокооплачиваемые рабочие места!
Додано: Пон 23 сер, 2021 08:22
Не догнать, а дойти до уровня Польши, который она имеет сейчас. Так как через 20 лет, скорее будет нужно уже лет 60. Чтобы кого-то догнать нужно опережать его уровень развития.
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