Інваліди з дитинства мають право одночасно отримувати два види соціальних виплат: по інвалідності та в разі втрати годувальника.
Дивися повний текст Хто може розраховувати на дві пенсії.
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Додано: Пон 23 сер, 2021 17:23
Хто може розраховувати на дві пенсії
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Дивися повний текст Хто може розраховувати на дві пенсії.
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