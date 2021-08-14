Інженери компанії розповіли про нововведення в області фотокамер для смартфонів, зокрема, про оновлені датчики і алгоритми.
Дивися повний текст Oppo показала новий об'єктив для смартфонів — з постійним зумом.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 11:11
Oppo показала новий об'єктив для смартфонів — з...
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Дивися повний текст Oppo показала новий об'єктив для смартфонів — з постійним зумом.
Додано: Вів 24 сер, 2021 11:11
"телеобъектив с постоянным оптическим зумом. В отличие от телеобъективов с перископами, используемых сегодня, элементы объектива перемещаются в диапазоне зума, эквивалентном 85−200 мм" Страшно подумать в каком же диапазоне нынче должны перемещаться элементы, чтобы зум тянул на переменный.
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