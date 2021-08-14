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Oppo показала новий об'єктив
для смартфонів — з...

Oppo показала новий об'єктив для смартфонів — з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 11:11

Oppo показала новий об'єктив для смартфонів — з...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери компанії розповіли про нововведення в області фотокамер для смартфонів, зокрема, про оновлені датчики і алгоритми.

Дивися повний текст Oppo показала новий об'єктив для смартфонів — з постійним зумом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 11:11

"телеобъектив с постоянным оптическим зумом. В отличие от телеобъективов с перископами, используемых сегодня, элементы объектива перемещаются в диапазоне зума, эквивалентном 85−200 мм" Страшно подумать в каком же диапазоне нынче должны перемещаться элементы, чтобы зум тянул на переменный.
moveton
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