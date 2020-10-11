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Редакція Finance.ua від щирого
серця вітає вас зі святом...

Редакція Finance.ua від щирого серця вітає вас зі святом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 13:29

Редакція Finance.ua від щирого серця вітає вас зі святом...

Пропонуємо до обговорення:
Редакція Finance.ua від щирого серця вітає вас зі святом Незалежності!

Дивися повний текст Редакція Finance.ua від щирого серця вітає вас зі святом Незалежності!.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:40

Re: Редакція Finance.ua від щирого серця вітає вас зі святом

Слава Україні!
Investor_K
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