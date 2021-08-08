Середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7 тис. гривень, – Центр зайнятості.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 17:45
Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7 тис. гривень, – Центр зайнятості.
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:46
Re: Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7
Кто потолковее - зарабатывают на репетиторстве.
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:47
Учителя это частное, нужно смотреть среднее, как делают это наши чиновники, причем желательно по Киеву
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