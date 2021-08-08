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Середня зарплата серед вакансій
вчителів не дотягує до 7...

Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:45

Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7...

Пропонуємо до обговорення:
Середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7 тис. гривень, – Центр зайнятості.
R2
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Они и этого не отрабатывают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:46

Re: Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7

Кто потолковее - зарабатывают на репетиторстве.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:47

Учителя это частное, нужно смотреть среднее, как делают это наши чиновники, причем желательно по Киеву ;)
Igorten
 
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