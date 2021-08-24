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Затори в Києві можна зменшити на 20% за допомогою...
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Київські чиновники провели черговий раунд комунікацій з норвезькою компанією "Q Free" - однією з лідерів управління інтелектуальними транспортними системами, які використовуються у великих містах США та Європи.
Дивися повний текст Затори в Києві можна зменшити на 20% за допомогою штучного інтелекту
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R2
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:23
Ну что ИТС предвидит затор ещё до того, как кто-то столнётся или комунальщики дорогу раскопают - это ладно. Интересно, как выглядит перенаправление потока? Всё ж таки не железная дорога, рельс и стрелок нет.
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moveton
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:28
moveton написав:
Ну что ИТС предвидит затор ещё до того, как кто-то столнётся или комунальщики дорогу раскопают - это ладно. Интересно, как выглядит перенаправление потока?
Всё ж таки не железная дорога, рельс и стрелок нет.
Выглядит это как светофоры по пути -- на красный.
Тут гараздо интереснее выглядит куда этот поток вообще можно перенаправить -- тот же Лобановского: какая у него альтернатива?..
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_hunter
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:48
_hunter написав:
Выглядит это как светофоры по пути -- на красный.
Красный светофор - это такое себе перенаправление. Водителю ж при этом не предоставляется инструкция, что он должен куда-то повернуть. Скорее всего, он точно так же будет стоять, как раньше, только не в пробке, а на светофоре перед ней.
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moveton
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Додано: Сер 25 сер, 2021 17:17
_hunter написав: moveton написав:
Ну что ИТС предвидит затор ещё до того, как кто-то столнётся или комунальщики дорогу раскопают - это ладно. Интересно, как выглядит перенаправление потока?
Всё ж таки не железная дорога, рельс и стрелок нет.
Выглядит это как светофоры по пути -- на красный.
Тут гараздо интереснее выглядит куда этот поток вообще можно перенаправить -- тот же Лобановского: какая у него альтернатива?..
Просто черговий варіант як вкрасти ще грошей.
Прямо зараз найбільші пробки через кількатижневе копання дорожниками на Північному мосту, відповідно стоять Набережно-Рибальська, Електриків, Бандери, Богатирська, Героїв Сталінграду, кудись перенаправити потоки неможливо. Єдиний вихід уникнути цієї пробки це строгі графіки ремонту, в нормальних країнах цей клаптик ремонтується за добу, а не кілька тижнів як у Києві.
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unicdima
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Додано: Сер 25 сер, 2021 20:27
Просто интересно, а кому этот ИИ прививать будут?
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tigr-uu
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:21
перенаправляє автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг
Якби ще були ці "менш завантажені ділянки доріг". Те саме робить навігатор, намагається вести якимись вузькими прилеглими вулицями, ледве не подвір'ями (місцеві дуже "раді"), а виходять просто затори й на цих вулицях. Адже коли біля пункту призначення затор, ви ніяк його не об'їдете. Ну і як воно "перенаправляє автомобільні потоки" теж незрозуміло.
Востаннє редагувалось 0mage0
в Чет 26 сер, 2021 08:25, всього редагувалось 1 раз.
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0mage0
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:56
Не взлетит, так как нет ресурса для оптимизации процесса, если ВСЁ забито, то ни какие ИИ не помогут. Более того, у ИИ произойдет разрыв мозга/микросхем, когда ему загрузят фактическое передвижение потоков через дворы, по тротуарам, против движения и через двойные сплошные.
Про распил да, очень заманчиво и не ресурсоемко для реализации/замыливания глаз
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Вадим Жураковский
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Додано: Чет 26 сер, 2021 08:33
то есть перестать застраивать центр и лепить многоэтажные жк на старую инфраструктуру не вариант?
зы вчера ехал через виноградарь на оболонь, перед караваном на луговой, левый ряд - только поворот на бережанскую, средний - прямо и крайний левый сделали под общественный транспорт.
т.е для всего потока прямо оставили одну полосу!!! вот это интеллект!
типа как на шулявке в сторону телиги, под мостом дегтяревской.
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:28
0mage0 написав:
перенаправляє автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг
Якби ще були ці "менш завантажені ділянки доріг". Те саме робить навігатор, намагається вести якимись вузькими прилеглими вулицями, ледве не подвір'ями (місцеві дуже "раді"), а виходять просто затори й на цих вулицях. Адже коли біля пункту призначення затор, ви ніяк його не об'їдете. Ну і як воно "перенаправляє автомобільні потоки" теж незрозуміло.
Воот. По итогу получаем, что ИИ включит зелёный свет исключительно в направлении из города. Если все автомобили из города уедут, то пробок не будет. Как минимум, в городе
А где там у кого был пункт назначения - это шерифа уже не волнует.
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moveton
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