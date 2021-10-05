RaifHelp написав:andriy_z Добрий день. Дякуємо, що поділилися своїм досвідом. Дозвольте трохи пояснити ситуацію. У межах дії Меморандуму банк визначає ступінь ризикованості клієнта. Залежно від неї встановлюється ліміт на перекази фізичним особам (як на картки, так і на IBAN). Водночас перекази між власними рахунками в межах одного банку не входять до цих обмежень. Ліміт може збільшуватися залежно від наявності та розміру офіційного доходу, а також його підтвердження документами. Список документів та детальну інформацію про ліміти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 Погоджуємось, що відсутність відображення використаного ліміту в застосунку може створювати незручності і ми вже працюємо над тим, щоб додати цю функцію. У той же час отримати актуальну інформацію можна через чат підтримки MyRaif ("Навушники" → "Написати в чат"). Щоб детальніше розібрати саме Вашу ситуацію та перевірити можливості перегляду ліміту, просимо написати нам у приватні повідомлення у Facebook або Instagram. Усе перевіримо та спробуємо знайти оптимальне рішення. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Добрий день. Чи правильно я розумію ситуацію: при середній зарплатні Х гривень, що надходить на рахунок у райфі, у мене наявне обмеження приблизно на 3Х гривень. Але в цьому місяці мені на рахунок надходять кошти, наприклад 400 тис, від продажу ОВДП, які більше 3Х гривень і які я перевести не можу. Тоді, згідно тексту меморандуму, я надаю підтвердження походження цих 400 тис грн і отримую підвищення ліміту до Х+400 тис грн? Оскільки про походження Х грн зарплатні банк і так знає. Все вірно? Цитата з тексту меморандуму: "За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу."
spiridonwot написав:Чи правильно я розумію ситуацію: при середній зарплатні Х гривень, що надходить на рахунок у райфі, у мене наявне обмеження приблизно на 3Х гривень
Откуда идея про 3X? Просто X там. Если, конечно, присылались справки о ЗП. Иначе 100к скорее всего. А если рисковым посчитали, то и 50к.
spiridonwot написав:Цитата з тексту меморандуму: "За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу."
И невидимыми чернилами: "Что такое "подтверждённый доход" до которого можно поднять лимит каждый банк определяет на своё усмотрение". Кстати, от продажи/погашения ОВГЗ обычно вообще подтверждённым доходом не считается. На него тоже нужно справки иметь, но для другого финмона. Который блокнет счёт потому, что подозрительно слишком большая сумма на него упала.
moveton написав:Откуда идея про 3X? Просто X там. Если, конечно, присылались справки о ЗП. Иначе 100к скорее всего. А если рисковым посчитали, то и 50к.
Треба не плутати обмеження на прихід і витрати! МемоХранДум (тупо!) встановлює обмеження на перекази з ваших особистих карткових (не поточних) рахунків. А крім переказів з карток можна робити і оплату послуг і товарів. Це обмеження може бути не більше регулярних прибутків (з/п, пенсія) і не менше ризик-рівня 50/100К міс. Обмеження на прихід встановлюється на базі даних з Анкети і ризик-моделі клієнта. В Анкеті враховуються ВСІ доходи, накопичення і статус клієнта (з/п, гонорари, депозити, хати, дачі, авто, яхти.. ). Рекомендую оновити за потреби Анкету, надати ОК-5, причому можна цю довідку надати і по всім родичам у сім'ї (дружина, теща, діти), додавши пояснення, шо ведеться загальне домохазяйство. Є обов'язковий фінмон на надходження від 400К/міс. Ну а фінмон по ризик-рівню може бути і від 5К грн, наприклад, для студента 18 р.
ПС. Для більшої надійності (походження коштів) рекомендую виплати по ОВДП зараховувати зразу з рахунку інвесткомпанії. Наприклад, ІКУ пише чудове призначення, на яке адекватно реагує більшість банків... але от Райф до їх славної когорти НЕ відноситься, нажаль.