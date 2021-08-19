RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Податкова амністія:
які цілі переслідує влада

Finance.ua: Податкова амністія: які цілі переслідує влада
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:10

То есть считается, что человек честно не мог за жизнь собрать более 400 тыс грн или купить квартиру более 120 м кв? У меня лично такого нет, но в принципе возмущает... Если не задекларируешь - нарушил закон, а если задекларируешь - значит признался, что получил квартиру и деньги преступным путём. Логика - класс!
asdasd
 
Повідомлень: 218
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:33

  Ірина_ написав:
  liluw871 написав:А что значит: "декларировать недвижимость необходимо лишь в том случае, если она приобретена без уплаты налогов"??
1% оплаченный в ПФУ не считается? Надо к нему ещё 5% стране подарить?


Наприклад, ви отримували зарплату «в конверті» й не сплачували з неї податки. З цих грошей ви купили нерухомість. Утім, не забувайте, що не потрібно декларувати квартиру, яка не перевищує 120 кв. м, або будинок до 240 кв. м.

Найманий робітник не має права платити податки за роботодавця. Чи він повинен взламувати бухгалтерію і відправляти платежі за роботодавця?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 19.09.10
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:35

Re: Finance.ua: Податкова амністія: які цілі переслідує влад

Для активів встановлений такий собі «поріг», нижче якого можна їх не декларувати (вважається, що з них вже сплачені податки).

Відповідно до закону, це:

валютні цінності вартістю до 400 тисяч гривень (в еквіваленті);

Тут не дуже вірно скоріше всього написали - до 400 000 грн - зароблених нелегальним шляхом.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 19.09.10
Подякував: 876 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рахунки для ФОП у сфері ІТ: що пропонують банки
D2 » Пон 30 сер, 2021 16:05
2 220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 вер, 2021 08:46
mustbe
Finance.ua: Квартири в передмісті Києва: огляд готових...
D2 » Суб 28 сер, 2021 07:36
2 330
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 10:43
Анна Максимова
Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж 1 ... 4, 5, 6
D2 » П'ят 11 жов, 2019 15:13
56 22581
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 сер, 2021 16:37
reetyn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97353)
01.09.2021 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.