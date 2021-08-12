У січні-липні чистий прибуток українських банків склав 39,765 млрд грн, що майже на 40,1% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст Прибуток банків зріс до 39,76 млрд грн.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:23
Прибуток банків зріс до 39,76 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прибуток банків зріс до 39,76 млрд грн.
Додано: Сер 25 сер, 2021 14:24
А его хотят продать за 80 млрд гривен при реальной цене в 400 млрд гривен минимум.
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