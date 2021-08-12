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Прибуток банків зріс
до 39,76 млрд грн

Прибуток банків зріс до 39,76 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:23

Прибуток банків зріс до 39,76 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
У січні-липні чистий прибуток українських банків склав 39,765 млрд грн, що майже на 40,1% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст Прибуток банків зріс до 39,76 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:24

А его хотят продать за 80 млрд гривен при реальной цене в 400 млрд гривен минимум.
anton_gms
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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